Nicolò Zaniolo si gode l’estate, in compagnia. Sì perché il giocatore della Roma, 22 anni, è stato immortalato da Chi Magazine a bordo di uno yacht nelle meravigliose acque dell’Isola di Ponza. Insieme a lui alcuni amici e una ragazza mora con cui sembrerebbe esserci una certa intesa. I due ballano insieme, lui l’abbraccia, lei gli spalma la crema solare. Come riportato dal Messaggero, si tratterebbe dell’hair-sylist Kejdis Barhi. La ragazza, 28 anni, è dunque lontana dal mondo dello spettacolo e poco o nulla si sa della sua vita, se non quelle poche informazioni che lei stessa è solita condividere su Instagram, dov’è seguita da 14.2mila persone. Il condizionale, però, è d’obbligo. Non solo perché i diretti interessati non hanno confermato (né smentito) la notizia ma anche perché nella mattinata di oggi, 30 giugno, il sito VeryInutilPeople ha riportato: “In realtà la ragazza della paparazzata non è Kejdis, anche se sembra ci fosse anche lei in barca con loro”. Poi, il nuovo presunto nome: Siria Schifi, classe 2000. La ragazza, che di follower su Instagram ne ha quasi 50mila, nella vita fa l’imprenditrice. È infatti proprietaria e amministratrice di alcune ville/cliniche nonché dirigente di un negozio di abbigliamento, a Rieti. Che sia lei la nuova fiamma del calciatore? Difficile a dirsi.