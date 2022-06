La 50 special ha terminato il carburante? Non negli stadi, che quando le prime note della canzone partono dagli amplificatori “tremano”, tanto la gente salta. C’è però qualcosa che sembra non andare nel verso giusto quanto a sentimenti: la relazione tra Cesare Cremonini e Martina Maggiore è giunta al capolinea nei giorni scorsi. Se da una parte il cantante bolognese ha avuto modo di tenere la testa occupata con il grande successo da sold out del tour negli stadi, dall’altro lato sembra esserci più intraprendenza, almeno nelle comunicazioni social. Il gossip, si sa, non conosce battute d’arresto e stavolta tocca alla (ex?) bellissima coppia. Stando a quanto riporta The Pipol Gossip, infatti, l’ex fidanzata sarebbe già andata a svuotare casa dell’ex frontman dei Lunapop, scegliendo proprio le giornate del tour per evitare di incrociarsi a vicenda. Il motivo della rottura non è dato saperlo ed è anche vero che i due, ad oggi, non hanno confermato o smentito questi rumors. C’è un “ma”. Nelle ultime ore Martina, 17 anni in meno di Cesare, ha pubblicato sul suo profilo instagram una storia al quanto bizzarra e ambigua. Si parla di “corna”. Infatti la story ritrae un’immagine di corna accompagnata da due emoticon: una in simbolo di vittoria e una faccina imbarazzata. A destare più clamore però è la didascalia: “Le corna sono come le scarpe: tutti nella vita ne abbiamo almeno un paio”. A primo impatto potrebbe sembrare una citazione tratta dal libro di Giulia De Lellis ma la domanda che i rotocalchi si fanno è una sola: a chi è dedicata questa storia instagram? Ovviamente i social hanno iniziato a scaldare i motori (per rimanere in tema). Il destinatario potrebbe essere Cesare Cremonini? La pubblicazione arriva con un tempismo abbastanza preciso e le ultime circostanze sembrerebbero proprio confermare questa teoria. Possiamo dirvi con certezza che i due hanno già smesso di seguirsi a vicenda su Instagram. Come reagirà a questa provocazione il cantautore? Una cosa è certa… “Le ragazze del futuro” alle quali il cantante fa battere il cuore dovrà tenere d’occhio i profili social di entrambi. Buon viaggio (Share the love)!