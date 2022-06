La moda low cost è sbarcata a Milano. Shein, colosso cinese di fast fashion, ha aperto un pop up store in piazza Gae Aulenti dal 28 al 30 giugno e farà orario continuato dalle 10:00 alle 21:00. Il brand, fondato nel 2008 da Chris Xu, vende online i propri prodotti in oltre 150 Paesi, a prezzi decisamente bassi. Uno dei più celebri negozi di abbigliamento sul web, soprattutto tra le giovani ragazze, permetterà di acquistare fisicamente i capi, ancora per un giorno. L’apertura temporanea è parte di un progetto di espansione della catena, attualmente disponibile solo online. Il nome dello store? “Ciao Milano”.