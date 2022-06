Tra poco sarà su ItaliaUno con Battiti Live, lo show musicale al via dal 5 luglio. Ma intanto Elisabetta Gregoraci rilascia una lunga intervista con il settimanale Chi: “Sono una donna romantica, che si emoziona con le canzoni”, spiega. Ora, a leggerla così uno può non capire il perché di questa frase ed è qui che arriva il chiarimento: Gregoraci è single. Non ha più trovato l’amore dopo Flavio Briatore. La showgirl 42enne ammette: “Sono esigente con gli uomini, devono superare delle prove per conquistarmi“. Che tipo di prove? Gregoraci precisa che in molti hanno paura della sua personalità: “Qualche coraggioso c’è, per fortuna. Rimango una donna esigente che non si accontenta, ma non mancano i candidati… A volte gli uomini, quando stai per dare loro una chance, cadono su piccole cose. Per questo, finora, non mi avete ancora visto, perché ci sono prove da superare”. Poi, a proposito della sua forma fisica, confessa: “… Mi piace piacere, mi piacciono i complimenti, mi piace essere amata. Per me è una vittoria, se dicessi di no sarei ipocrita. Ma non basta. La bellezza dev’essere accompagnata da un’anima. Il Grande Fratello Vip mi ha permesso di farmi conoscere meglio e ancora oggi tanta gente mi scrive per dirmi che vorrebbe condividere di nuovo con me riti come fare colazione o andare a letto con la tv accesa sulla casa di Cinecittà”.