Claudio Baglioni è tornato a Lampedusa insieme alla compagna Rossella, accolto in pompa magna dal sindaco Mannino. La foto notizia sta facendo il giro dei social. Come spiega il quotidiano La Sicilia, l’autore di Questo piccolo grande amore è arrivato in aereo verso il tramonto del 29 giugno. Sulla pista d’atterraggio, però, la sorpresa. Nemmeno fosse un capo di stato, Baglioni è stato accolto dal neosindaco delle Pelagie, Filippo Mannino che si è presentato con la storica fascia tricolore. “Non è un caso strano visto che Baglioni per i lampedusani rappresenta una vera e propria istituzione”, scrive la Sicilia. Il cantautore possiede dagli anni novanta una casa sulla più grande delle isole Pelagie. I giornali locali segnalano che i due probabilmente si incontreranno di nuovo nei prossimi giorni e che,in programma potrebbe esserci un confronto per organizzare un qualche grande evento musicale.