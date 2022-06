Un amore sbocciato in Sudafrica in occasione dei mondiali di calcio e durato dodici anni. Due figli, Milan e Sasha, e il dipinto di una famiglia felice, anche se sotto i riflettori della scena mediatica. La relazione tra Shakira e Piqué è appassita come un fiore senz’acqua d’estate, frantumata dalla voglia del campione spagnolo di abbandonarsi a notti brave e avventure. L’annuncio della separazione risale al 4 giugno, dopo mesi di allontanamento e collisioni. Il tradimento del calciatore blaugrana con una giovane cameriera è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: una doccia fredda per la popstar.

Il futuro non appare roseo e i due, mai sposatisi, potrebbero trovarsi a confronto in tribunale: oggetto della diatriba i figli, che Shakira vorrebbe portare con sé a Miami, ma che Piqué preferirebbe a Barcellona accanto ai nonni paterni, con i quali sono cresciuti. Un tiro alla fune che esige un vincitore, anche perché la cantante, alle prese con uno stalker, avrebbe deciso di lasciare la Spagna, dove non ha più legami particolarmente intensi: anche il rapporto con la mamma di Piqué, infatti, si sarebbe deteriorato in seguito alle ultime vicende.

I media spagnoli rivelano, inoltre, come Shakira non fosse mai entrata nelle grazie degli amici dell’ex-marito, che l’avevano etichettata come “La Patrona”. Un soprannome ironicamente regale e forse, in parte, dispregiativo. La diva colombiana sembra infatti non essersi quasi mai relazionata con i giocatori del Barcellona, né con le loro mogli, non riuscendo a farsi accettare. Pare infatti che Antonella Roccuzzo, moglie di Leo Messi, e le altre donne del gruppo avessero stretto amicizia con Nuria Tomas, ex fiamma di Piqué con la quale il difensore, conosciuta Shakira, si sarebbe lasciato. Un’affinità abbastanza significativa per escludere la popstar dalla cerchia alla quale non ha mai voluto appartenere. La 45enne, infatti, non avrebbe mostrato spesso di trovarsi bene in Catalogna, diventata sua dimora dopo il fidanzamento con Piqué. “Il rapporto tra loro è molto teso e le trattative sui figli saranno molto dure”, spiega qualcuno a conoscenza dell’intera situazione.