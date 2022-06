Il caso Gerard Piquè-Shakira è una delle separazioni più discusse dell’ultimo periodo in Spagna. Il calciatore spagnolo e la cantante colombiana hanno ufficializzato la rottura della loro relazione nelle scorse settimane, affidando un messaggio ai social. Oggi emergono nuovi dettagli su una delle corteggiatrici contattate da Piquè, Suzy Cortez, conosciuta anche come Miss Bum Bum. La modella brasiliana 32enne ha rivelato in un’intervista a El Diario de NY di aver avuto un lungo scambio di messaggi con il calciatore tra il 2016 e il 2018. Delle vere e proprie conversazioni che sfociavano anche in richieste imbarazzanti: “Gerard Piquè mi chiedeva spesso quando fossi tornata in Europa, essendo in quel periodo io in Brasile. Spesso mi chiedeva le dimensioni del mio sedere, ammetto di aver sempre tergiversato avendo un grande rispetto nei confronti della moglie Shakira e di non aver mai rivelato le conversazioni proprio per questo motivo”. E aggiunge: “Spesso ricevevo da lui anche immagini provocanti che lo ritraevano totalmente nudo in scatti non richiesti da me. L’ho trovato un gesto molto irrispettoso: io ho sempre cercato di fargli capire che stava esagerando ma credo di non esserci mai riuscita”.

Miss Bum Bum conclude l’intervista confessando di non aver ricevuto messaggi solo dal giocatore in questione ma anche da tanti altri: “Gli unici giocatori del Barcellona che non mi hanno mai contattata sono Messi e Coutinho”. Va detto inoltre che negli scorsi giorni lo stesso calciatore era già finito nel mirino in seguito alla confessione di una studentessa di 20 anni ai tempi dell’accaduto (oggi ventiduenne). Il motivo? Pare che Gerard Piquè abbia tradito Shakira anche con lei. E non sarebbe la sola ad aver avuto un’avventura con il giocatore del Barça a quanto pare. Come reagirà a queste nuove dichiarazioni Shakira? E come si difenderà per l’ennesima volta Piquè? La fiction è appena iniziata.

Articolo di Luca Guarneri