“La coalizione del centrodestra vince solo quando è unita. Le divisioni degli ultimi mesi hanno allontanato molti elettori. Sarò io stesso a promuovere un confronto approfondito con i nostri alleati per disegnare l’Italia del futuro e vincere le prossime elezioni nazionali. Purtroppo ieri non ha vinto nessuno, ha perso la democrazia”. È un passaggio del videomessaggio del leader di Forza italia, Silvio Berlusconi, all’indomani dei ballottaggi per le amministrative. “Credo che nessuna forza politica possa considerarsi vincitrice dopo una giornata di elezioni come quella di ieri. Quando soltanto 4 elettori su 10 vanno a votare, ad uscirne sconfitta è la democrazia”. “Il diritto di andare a votare, di poter scegliere da chi vogliamo essere governati, è un bene prezioso, un diritto fondamentale in un Paese libero – aggiunge – I nostri padri hanno dato la vita per ottenerlo. Tanti popoli in tutto il mondo soffrono sotto il tallone di regimi autocratici. Noi abbiamo la libertà, la democrazia, la possibilità di scegliere. Chi rinuncia a utilizzarla si assume una grave responsabilità verso la nazione e verso gli altri cittadini