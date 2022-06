Andrea Delogu: noi di FQMagazine puntiamo su di lei da un pezzo (abbiamo le prove). Neo 40enne, conduttrice del successo “Tonica” e dal 30 giugno di Tim Summer Hits con Stefano De Martino (in onda su Rai2), Delogu si è raccontata al Corriere della Sera e ha anche parlato del suo amore, Luigi Bruno, 23 anni. Perché, ha spiagato, la differenza di età fa ancora notizia: “Sì, se è la donna ad avere 15 anni di più. È imbarazzante. Non puoi crederlo finché non lo vivi sulla tua pelle. Continuiamo a raccontare che un uomo che invecchia diventa più interessante, mentre una donna appassisce. Io invece ora che compiuto 40 anni (con un divorzio alle spalle) ho comprato casa, ho tanti progetti che mi piacciono, mi sono legata a una persona…”. Verrebbe da dire “amen”. Un piccolo manifesto che le donne dai 40 in su dovrebbero sempre tenere a mente.