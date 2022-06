Oliver Stone ad alzo zero sul #MeToo. Tra i superospiti dell’Allora Fest, neonata manifestazione cinematografica travolta dal caso Haggis quando ancora il festival doveva iniziare, il regista di Nato il 4 luglio ha spiegato che oramai un uomo e donna non possono più incontrarsi da soli perché è impossibile sapere cosa succederà il giorno seguente. Intervistato da Repubblica, Stone è stato l’unico della superstar presenti a Ostuni (Jeremy Irons, Marisa Tomei, Edward Norton) a commentare le accuse di violenza sessuale a carico del collega Paul Haggis. “So che è in corso un’indagine approfondita, nessuno vuole un caso alla Amanda Knox. La verità è che con l’era MeToo è aumentata la sensibilità sull’argomento, qualunque accusa su qualunque cosa. Ora è difficile per un uomo e una donna parlare in un ambiente intimo, privato, non sai mai cosa può seguirne. Meglio essere sempre in tre”. Stone ha poi specificato che ogni “verità” richiede indagini approfondite, come ha sempre cercato di fare per il suoi film. Come esempio Stone ha citato il suo capolavoro storico politico: JFK. Una verità mai definitiva, tra l’altro, perché Stone trent’anni dopo ha realizzato il documentario JFK Revisited arricchito di nuovi materiali ottenuti dopo un’indagine federale “che i media americani hanno ignorato. Si tratta della nuova censura: omettere. Perché i media tradizionali non cercano la verità. Hanno voluto vedere solo la mano di Lee Harvey Oswald. Era una cazzata allora e lo è oggi”. Stone ha poi spiegato di avere appena concluso un lavoro dedicato all’energia nucleare. Controcorrente come nessuno negli Usa, Stone racconta di aver fatto le pulci alle rinnovabili e di aver trovato fatti che dovrebbero spingere le persone oltre la paura, e i governi a riprenderla in considerazione.