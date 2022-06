Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono tornati assieme. Ma solo per lavoro. L’ex coppia d’oro dello showbiz italiano c’ha preso gusto e dopo la reunion televisiva di qualche mese fa a Michelle Impossible, con tanto di bacio in diretta tv su Canale 5, c’è un nuovo progetto che li vede complici sotto i riflettori. È il video di Ama, il primo singolo che vede il ritorno in scena di Ramazzotti e che anticipa l’uscita di Battito infinito, il nuovo disco disponibile da metà settembre. Un clamoroso tutto nel passato, insomma, ventisei anni dopo Più bella cosa, che Ramazzotti dedicò proprio all’allora fidanzata Michelle. Che oggi racconta su Instagram: “Qualche mese fa mi è arrivato un messaggio da Eros, che scriveva: “Ti va di partecipare al mio video’”. Ti dico già di sì a scatola chiusa. Il giorno del video mi sono svegliata alle sei del mattino e mi sono detta: “Che bella la vita”. Ventisei anni dopo Più bella cosa, le cose sono cambiate, si sono evolute”.

“Il messaggio del video di Eros è potentissimo: l’amore cambia, si evolve, ma è sempre amore. E le persone che ti hanno dato qualcosa di importante nella vita vanno salvate, vanno amato. Non è più periodo di dannarsi dietro pensiero brutti, di farsi la guerra, lasciare spazio alle invidie. Si sta da dio a volersi bene“, aggiunge la conduttrice, che nel frattempo è sempre più legata al medico Giovanni Angiolini, con cui sta vivendo una nuova “stagione dell’amore”. La Hunziker ha ricevuto anche un’altra sorpresa dall’ex marito, con cui ha ritrovato un’intesa speciale: quando è arrivata sul set del video, ha scoperto che l’altra protagonista sarebbe stata Aurora, la loro figlia. E così il videoclip della canzone si è trasformato in una specialissima riunione di famiglia.