Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker di nuovo insieme. Si riformerà in tv la storica coppia, con loro anche la figlia Aurora. Il cantante romano sarà infatti tra gli ospiti di “Michelle Impossible“, il one woman show della conduttrice svizzera in onda su Canale 5 mercoledì 16 e mercoledì 23 febbraio. I rapporti tesi sono solo un ricordo, il loro amore era esploso nel 1995, la conoscenza a Milano dopo un concerto. Era iniziata subito una relazione che l’anno successivo aveva portato alla nascita di Aurora, le nozze nel Castello Odescalchi di Bracciano nel 1998. Amore che scriverà la parola fine con la separazione nel 2002 e con il divorzio nel 2009. Nei giorni scorsi si era parlato di un ritorno di fiamma, subito dopo la fine dell’amore tra Michelle e Tomaso Trussardi.

“Per lei ci sono e ci sarò sempre, mi auguro che affronti con la tenacia e la grinta di sempre le difficoltà che spesso la vita mette davanti a ciascuno di noi”, aveva dichiarato Ramazzotti parlando dell’ex moglie al settimanale Oggi: “Le sono vicino e le ho anche suggerito di affidarsi al mio istruttore di arti marziali per scaricare tensioni ed energie negative. Le indiscrezioni circolate circa un mio ipotetico ritorno con Michelle non corrispondono alla realtà. Tra me e la madre della mia adorata Aurora non c’è stato alcun ricongiungimento sentimentale né una ritrovata passione”.

Oggi tra i due rapporti sono sereni: “Con Michelle, una volta superato il dolore della fase iniziale del nostro addio, per amore di Aurora e dei sentimenti che abbiamo vissuto, siamo stati capaci di recuperare il bello e il buono che ci siamo dati. Canalizzando i nostri sentimenti in un’amicizia sincera e solidale”, aveva aggiunto il cantante.

Una partecipazione che certamente non renderà felice Trussardi, nel corso di un’intervista al Corriere della Sera non aveva nascosto qualche amarezza: “È il papà di Aurora e ha per questo un ruolo molto importante. So bene che c’è sempre stata una parte di fan che ha sperato nella sua riconciliazione con Michelle, un po’ genere Al Bano e Romina. Oggi so che dice di voler aiutarla a superare le negatività, ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti. Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante una intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: ‘A letto con me non rideva’”.

Nel cast fisso dello show Katia Follesa e Michela Giraud, tra gli ospiti Maria De Filippi, Gerry Scotti, Ilary Blasi, Silvia Toffanin, Ambra Angiolini, Andrea Pucci, la Gialappa’s Band, il mago Forest, Nicola Savino e Serena Autieri. Saltata la partecipazione di Belen Rodriguez, la sua presenza a “Le Iene” il mercoledì sera si sovrappone con il programma di Canale 5.