“Non è stato assolutamente facile, ma ci abbiamo sempre creduto”: così Khaby Lame, content creator 22enne d’origine senegalese ma italiano d’adozione, ha commentato il suo nuovo traguardo su TikTok: ieri 23 giugno è diventato infatti il più seguito in assoluto sulla piattaforma popolarissima tra i giovani, con ben 142,4 milioni di followers.

“È un bel traguardo. Ieri notte siamo rimasti svegli con il team a seguire il conto alla rovescia su Tok count e abbiamo festeggiato tutti assieme. È un successo di squadra” ha spiegato a Repubblica affiancato dal suo manager Alessandro Riggio. Nonostante il rapido successo sui social, fare l’attore è ancora il suo sogno: “Sto studiano ogni giorno inglese e recitazione”, ha raccontato ancora nell’intervista. Poi ha commentato non solo la sua situazione ma quella di tanti altri ragazzi: “Non è giusto che una persona che vive e cresce con la cultura italiana per così tanti anni ed è pulito, non abbia ancora oggi il diritto di cittadinanza. E non parlo solo per me, il visto e magari la cittadinanza mi renderebbero le cose più facili, ma non sarei contento pensando a tutte quelle altre persone che magari sono anche nate in Italia e non hanno lo stesso diritto”.

Una richiesta che non è rimasta inascoltata: “Caro Khaby Lame volevo tranquillizzarti sul fatto che il decreto di concessione della cittadinanza italiana è stato già emanato i primi di giugno dal Ministero dell’Interno. A breve sarai contattato dalle istituzioni locali per la notifica e il giuramento. In bocca al lupo”. Parole del sottosegretario agli Interni, Carlo Sibilia, che ha risposto con un tweet all’intervista del giovane Tiktoker.