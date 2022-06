“Ho sempre mangiato bene e sostanzioso. Mia mamma Viola era una cuoca strepitosa. Poi quando ho conosciuto la Francesca, che è più radicale, è entrata in casa mia la cultura del biologico. I suoi hanno un orto molto grande qui a Cortona, si mangiano solo prodotti di stagione”. A parlare così in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera è Jovanotti. Francesca è Francesca Valiani, moglie del cantautore. Insieme seguono un’alimentazione varia ma Lorenzo Cherubini precisa di non mangiare carne, nemmeno le ‘toscanissime’ fiorentine: “Sono toscano, da bambino mi piacevano. Ma da anni ho smesso di mangiarle per un motivo sentimentale. Ho un rifiuto quasi pregiudiziale nei confronti degli allevamenti intensivi: per me sono inaccettabili. Gli animali li conosciamo, sanno essere affettuosi, interagiscono con noi. Ma non sono un militante, sono un viandante che cerca nella propria vita di cambiare le proprie idee in base alle esperienze che fa”. Un concetto che Jovanotti ci tiene a chiarire bene: “Sono uno sperimentatore. Non faccio parte di alcuna categoria, se mi sento stretto mi viene voglia di ribellarmi. Per me il cibo è come la vita: si prende tutto e si sceglie il meglio, senza fare proselitismi. Il cibo è libertà”. Ancora: “Negli ultimi anni ho aumentato la componente dei grassi buoni, come noci, mandorle e nocciole. E sto quattro ore a digiuno prima di andare a letto. Io le provo tutte“. E va detto che a vedere come si mantiene in forma, forse qualcuna la azzecca.