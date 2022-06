Truffato e derubato di due preziosi topazi dal valore di un milione di euro. È quanto successo ad un venditore di pietre preziose 47enne – di origine americane ma residente in Italia: è stato lui stesso a raccontare alla polizia quanto accaduto, denunciando la truffa e il furto ad opera di due falsi acquirenti. Tutto è successo intorno alle due della notte di mercoledì in una sala dell’Hotel The Hub nel quartiere Musocco, a Milano. Ma c’è qualcosa che non torna.

La dinamica è talmente strana e inverosimile da destare dubbi agli agenti: il commerciante, infatti, racconta di aver conosciuto i due acquirenti tramite Instagram e di avergli dato appuntamento nella hall dell’hotel, dove gli ha mostrato le due pietre preziose. Secondo il suo racconto, dopo una minuziosa analisi, i due gli hanno chiesto un terzo topazio e a questo punto il commerciante ha lasciato incustodite sul tavolo le gemme mentre si recava in camera per prendere l’altro topazio. Un’azione quantomeno imprudente per un commerciante di lungo corso.

Tornato nella hall, il commerciante non ha più trovato né i due presunti acquirenti né – tantomeno – i due preziosi topazi da un milione di euro. La dinamica sembra davvero inverosimile: gli investigatori dell’Ufficio di Prevenzione Generale della Questura di Milano stanno controllando i filmati delle videocamere di sorveglianza dell’hotel per verificare il racconto del venditore. Per ora dei due presunti ladri e della refurtiva non c’è traccia.