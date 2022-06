Valentina Nappi come Marina Abramovich? Parola di Vittorio Sgarbi. Dopo la performance dell’attrice hard al Contemporary Art Museum di Casoria, in provincia di Napoli, il critico d’arte ha dato un parere positivo. Intanto, la performance: in cosa consisteva? In un “annusa Valentina Nappi”. Gli spettatori/fruitori hanno atteso con spasmodica calma il loro turno per annusare, senza limiti di tempo, tra l’altro, una qualsiasi parte del corpo della Nappi. Quando diciamo tutto, parliamo di ogni parte del corpo visibile e avvicinabile da un comune naso. Dal viso alle ascelle, dalla vagina all’ano e fino ai piedi. Insomma una sorta di gang bang alla kink.com in forma pudica e intellettuale. Sgarbi ha commentato positivamente dicendo che Nappi “può fare corsi di erotismo igienico, ed educare i giovani sulla pulizia sessuale”. E l’ha paragonata alla famosa arista. La reazione della pornostar? Non buona: “Non ha alcuna comprensione dell’arte dalle avanguardie storiche in poi e in realtà non può capire nemmeno il Rinascimento: i suoi tre in matematica lo condannano a non poter davvero cogliere la sensibilità di un Brunelleschi o di un Piero della Francesca. Come può parlare di armonia uno che non possiede l’hardware cognitivo per capire (nemmeno se provasse a studiarlo per anni) cosa sia una coppia di funtori aggiunti?”, le sue parole a Mowmag.