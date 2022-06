“Dobbiamo guardare questa situazione passo dopo passo e giorno per giorno. Non credo sia nell’interesse della Russia farlo perché hanno bisogno di soldi e noi in questo momento come Europa non siamo indipendenti. Quindi non credo che abbia molto senso preoccuparsi tutto il giorno. Dobbiamo guardare questo passo dopo passo, giorno dopo giorno”. Così il primo ministro dell’Olanda, Mark Rutte, a Bruxelles durante il Consiglio europeo.