I regnanti del Principato di Monaco, Alberto e Charlene, avrebbero voluto utilizzare il viaggio istituzionale in Norvegia per far vedere al mondo che sono una coppia felice e riappacificata, ma le foto scattate dai fotografi mostrano ben altro. Il bacio tra i due, il primo in pubblico immortalato in uno scatto, sembra essere più di circostanza che d’amore: le labbra si toccano sfuggenti, i volti contratti mostrano imbarazzo e tensione.

La coppia si trova in Norvegia assieme ai figli in occasione dell’inaugurazione della mostra dedicata ad uno dei predecessori di Alberto II, ossia Alberto I, esploratore che aveva trovato in Norvegia un territorio adatto alle sue ricerche, di cui quest’anno si festeggia il centenario dalla morte. È la prima visita ufficiale che la coppia fa insieme ai gemelli Jacques e Gabriella. In quanto ai look, Charlene di Monaco, prendendo ispirazione dalla moda lanciata da Kate Middleton di indossare blazer agli appuntamenti istituzionali, ha sfoggiando un total look nero, con blazer, camicia e pantalone.