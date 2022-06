Sta facendo discutere la nuova funzione di Alexa, l’assistente vocale di Amazon. Con l’ultimo aggiornamento, può imitare e riprodurre le voci umane, anche quelle dei defunti. La novità è stata presentata alla conferenza Re:Mars di Amazon a Las Vegas da Rohit Prasad, vicepresidente senior e scienziato capo del team Alexa: “Tutto ciò che serve è meno di un minuto di audio registrato“, ha spiegato. Poi, in un video mostrato all’evento si vede un bambino che chiede: “Alexa, la nonna può finire di leggermi il Mago di Oz?”. L’assistente conferma quindi la richiesta con la voce robotica predefinita per poi passare a un tono più morbido e più umano, imitando quello del membro della famiglia del bambino. “La funzionalità è attualmente in fase di sviluppo”, ha sottolineato Prasad spiegando che ancora non è noto quando la funzione sarà disponibile al pubblico.