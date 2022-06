Proprio stamattina, 23 giugno, Khaby Lame, il 22enne senegalese d’origine ma italiano d’adozione, è diventato il content creator più seguito in assoluto su TikTok. Ha surclassato addirittura anche la regina dei balletti amatissima dai giovani, Charli D’Amelio: il ragazzo è arrivato a 142,4 milioni di follower mentre Charli è ferma a “soli” 142,2 milioni. In poco più di due anni, ha macinato un record dopo l’altro: quanto ancora cresceranno i suoi seguaci?

Il tiktoker di Chiavasso aveva iniziato per gioco a pubblicare video divertenti sulla piattaforma dopo essere stato licenziato dalla fabbrica dove lavorava: mai avrebbe pensato che quello che era solo un passatempo si sarebbe trasformato in un lavoro decisamente molto redditizio. Lo scorso gennaio infatti, i titolari di One Shot, una delle principale aziende di talenti in Italia, hanno rivelato che alcuni creator italiani riescono ormai a fatturare anche un milione di euro l’anno grazie alla popolarità sui social media: tra questi c’è proprio Khaby, che è “ormai troppo grosso per l’Italia” e richiede compensi inarrivabili per le aziende italiane.