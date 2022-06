“Guardavo mia sorella, 18 mesi più grande di me, e pensavo quanto fosse diventata ancora più bella abbracciando il suo colore grigio argento. Una parte di me la invidiava”. A parlare così è Andie MacDowell, tra le protagoniste del Beautiful Issue di People. L’attrice ha preso spunto da sua sorella per decidersi a liberarsi della tinta: “Durante la pandemia come molte donne mi sono confrontata con il problema della ricrescita. E mi è piaciuto come il grigio si abbinasse alla pelle del viso e al colore degli occhi. Ho capito che sarei stata più felice smettendo di tingermi i capelli. E oggi lo posso dire: sono più felice. Mi piace davvero moltissimo questo look, a 64 anni mi sento libera. Volevo vivere quest’esperienza e l’ho fatto“. Una donna che ama se stessa e che accetta la bellezza del passare del tempo.

