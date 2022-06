In un’intervista rilasciata al programma della NBC “Dateline”, Amber Heard ha detto la sua sulle ex del suo ex, Johnny Depp. La storia del processo più mediatico degli ultimi anni è nota, e ora per l’attrice è arrivato il momento delle interviste. Secondo lei, le altre ex dell’attore “non lo hanno denunciato pubblicamente perché troppo spaventate”. “Guarda cosa è successo a me quando mi sono fatta avanti. Lo faresti?” – ha chiesto a Savannah Guthrie, la giornalista della NBC che l’ha intervistata, per la prima volta, dopo la sentenza del tribunale di Fairfax, in Virginia. Ricordiamo, stando ai fatti processuali, che l’unica testimonianza messa a verbale di una ex fidanzata di Depp è stata quella di Kate Moss che ha negato di essere stata vittima di violenza durante la relazione. La causa intentata da Depp contro la Heard per diffamazione vede ora l’attrice costretta a pagare 10,4 milioni di dollari.