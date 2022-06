“Abbiamo litigato? Non lo sapevo. Sei uno stronzio”.

“Vaffanc*lo”.

“Ora ti blocco, bastard*, lasciami in pace”.

Questo lo scambio di messaggi ironico tra Blanco e Mahmood che provano così a far rientrare l’indiscrezione circolata in questi giorni secondo la quale i due vincitori di Sanremo 2022 con Brividi avrebbero litigato fino a non parlarsi più. E loro, pubblicando sui social lo screenshot di una conversazione avuta su whatsapp, smentiscono. Ma chi aveva parlato di possibile lite? Today.it aveva raccontato che i due, dietro le quinte di Radio Zeta Future, si erano a malapena guardati prima di entrare in scena. Blanco al momento si trova al mare con la fidanzata Martina Valdes.