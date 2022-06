Ha rubato un ovetto Kinder poi, pentitosi – e forse sollecitato dai genitori – ha scritto una lettera di scuse al negoziante allegando anche 10 euro di risarcimento “simbolico” per il “furto” compiuto. Protagonista di questa vicenda, raccontata dal Corriere della Sera e diventata subito virale sui social, è un 12enne svizzero che lo scorso 30 maggio ha rubato un Ovetto Kinder in un negozio di alimentari a San Marino. Potete immaginare la sorpresa del negoziante Danilo Chiaruzzi quando si è visto arrivare la missiva del ragazzino insieme ai soldi: “Mi chiamo Benjamin – esordisce -, ho dodici anni e vengo dalla Svizzera. Il 30 maggio sono entrato nel suo negozio ma non avevo soldi e ho rubato un ovetto di cioccolato. Mi dispiace molto. Spero che mi possa perdonare perché vorrei essere in pace con lei e con Dio“.

Il commerciante, dopo essersi fatto tradurre il contenuto della lettera scritta in tedesco, meravigliato dal gesto, ha deciso di pubblicare un’immagine del biglietto su Facebook: tantissimi utenti hanno sono rimasti stupidi dalla sincerità del bambino, che ci ha insegnato che spesso, per rimediare ad uno sbaglio, scusarsi è la scelta migliore e più efficace. “Ormai non mi sorprende più nulla con quello che abbiamo passato in questi anni – ha commentato il titolare del negozio – ma oggi mi sono ricreduto. Sono rimasto allibito e penso che questa lettera dovrebbero leggerla tanti ragazzi che quotidianamente, per gioco o sfida, mi rubano patatine caramelle o altro. Gli risponderò con una cartolina e un invito a tornare a trovarci per stringergli la mano”.