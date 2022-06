Gli occhi dell’uno fissi in quelli dell’altra mentre sullo sfondo i fuochi d’artificio illuminano la notta della festa di San Vito, patrono di Polignano a Mare. È questa l’immagine immortalata nella prima foto ufficiale di Blanco con la nuova fidanzata Martina Valdes: è stata proprio lei a pubblicarla nelle scorse ore tra le sue Storie di Instagram. Neanche a dirlo, lo scatto ha mandato in visibilio i fan del cantante. La coppia era stata paparazzata per la prima volta all’Eurovision Song Contest di Torino lo scorso maggio: ora i due si stanno godendo una vacanza insieme, prima delle prossime date del Blu Celeste Tour, che terrà impegnato il cantante per tutta l’estate in diverse città italiane. Blanco, 19 anni, ha vinto il Festival di Sanremo 2022 assieme a Mahmoodcon l’amatissima canzone Brividi.