Oggi si celebra il Bloomsday, ovvero il giorno del centenario dell’Ulisse di James Joyce. Ogni 16 Giugno, a partire dal 1954, si commemora il più noto romanzo dello scrittore irlandese James Joyce, capolavoro della letteratura novecentesca: l’Ulisse, pubblicato nel 1922 e ambientato appunto il 16 Giugno 1904 a Dublino. In particolare, il romanzo racconta la storia di Leopold Bloom (da qui il nome “Bloomsday”), agente pubblicitario ispirato al personaggio protagonista dell’Odissea di Omero, Ulisse. Per festeggiare questo evento, sia a Dublino che a Trieste, la città dove James Joyce iniziò a scrivere il racconto, sono in corso visite ai luoghi principali citati nel libro, rappresentazioni e cene a tema. Inoltre a Trieste è possibile visitare la statua dello scrittore irlandese sul Ponterosso in via Roma.