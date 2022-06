Botta e risposta via social tra Chiara Nasti (influencer da 2mln di follower) e Anna Munafò, ex tronista di Uomini e Donne. Ancora una volta è una esternazione dell’influencer napoletana, in dolce attesa, a far discutere. La ragazza, fidanzata con il calciatore Mattia Zaccagni, ha risposto ad un utente che non credeva al fatto che lei non avesse preso neanche 1kg durante la gravidanza, aggiungendo poi: “Cosa ci sarebbe di male? È una cosa così bella”. Quindi Nasti: “Nessuno, siete voi problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi. Soltanto perché le stesse si svaccano, io anche se prendo 20kg per la mia gravidanza non ho problemi, dopo il parto li toglierei subito”.

“Sei presuntuosa e lanci continuamente messaggi davvero sbagliatissimi!“, “Il problema non è tanto quello che scrivi ma COME lo scrivi”, “Questo è esattamente quello che non dovrebbe passare dai social”, sono stati alcuni dei commenti sotto al post di Nasti dello scorso 14 giugno. La pagina Instagram vicolodellenews_forum ha riportato lo scambio di messaggi tra la 24enne e i follower, chiedendo al mondo del web: “Cosa ne pensate?”. Tra le risposte anche quella di Anna Munafò, ex volto noto del programma di Maria De Filippi nonché seconda classificata a Miss Italia nel 2005: “Io sono una di quelle che si è ‘svaccata’”, ha esordito Munafò, che esattamente un anno fa aveva parlato sui social della propria trasformazione.

Poi la 35enne ha aggiunto: “Nonostante ciò, le ragazzine come te rimangono all’altezza del mio alluce. Il web porta tante cose buone ma anche tante critiche. Se non ti senti offesa da ciò che ti viene detto allora non rispondere offendendo. Mostra l’educazione che sicuramente avrai. Perché io ho preso 30kg per la mia gravidanza e me ne porto ancora 26 dopo due anni. Sii rispettosa per le altre donne che di strada davanti ancora ne hai tanta“. Infine l’ex tronista ha concluso: “I follower non fanno la dignità di un individuo, la fai tu. Ciao!”