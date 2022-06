Gli avvocati di Johnny Depp hanno “fatto un gran lavoro per distrarre la giuria dai problemi reali”. Amber Heard non ci sta. Nella prima uscita pubblica dopo il verdetto per diffamazione, che la obbliga a pagare dieci milioni di risarcimento all’ex marito, l’attrice non sembra proprio accettare la sentenza del tribunale di Fairfax, Virginia. Anzi. In modo molto esplicito, durante la puntata di Today sulla NBC, la Heard ha imputato l’esito a suo sfavore del processo all’influenza che i giurati hanno subito dalle reazioni sui social e dagli editoriali in difesa verso l’ex marito Depp. “La giuria non ne è stata immune”, ha sottolineato la ragazza. Che poi si è aperta, per la prima volta, ad una sorta di correità per aver fatto andare in frantumi il proprio matrimonio con l’ex marito: “Era una relazione orribile che poteva essere bellissima. Siamo stati terribili l’uno con l’altra, e io ho fatto moltissimi errori. Ma ho sempre detto la verità”.

Anche sulla questione del suo futuro professionale nel mondo del cinema, la Heard supportata dalla sua agente ha spiegato che nonostante “la fabbrica dei rumors” vada avanti fin dal primo giorno di processo nel dire che le parti della Heard in Aquaman 2 verranno tagliate, ciò non avverrà. In attesa della conferma ufficiale della Warner, la Heard ha comunque confermato in via definitiva ogni sua parole pronunciata durante il processo: “Fino a che vivo ribadirò ogni parola della mia testimonianza. Ho detto la verità di fronte al potere e ne ho pagato il prezzo”.

Nella seconda parte dell’intervista, l’attrice ha spiegato poi che la sconfitta è stata “una totale umiliazione davanti al mondo” e ha fatto una rivelazione, ammettendo di amare ancora Depp: “Lo amo. L’ho amato con tutto il mio cuore e ho fatto del mio meglio perché la nostra relazione profondamente danneggiata potesse funzionare. Ma non ci sono riuscita – ha detto -. Non ho sentimenti negativi nei suoi confronti. So che potrebbe essere difficile da capire o potrebbe essere davvero facile da capire. Se hai mai amato qualcuno, dovrebbe essere facile”.