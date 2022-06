Alla lista delle “coppie dell’estate” se ne aggiunge un’altra destinata ad innescare una lunga serie di gossip: è quella formata dalla conduttrice Paola Di Benedetto e dal cantante RKomi. Un anno dopo la fine della storia con un altro artista, Federico Rossi di Benji & Fede, la speaker di Rtl 102.5 e di Radio Zeta da un mese frequenta il neo giudice di X Factor. La conferma è arrivata nelle scorse ore, dopo la pubblicazione di alcune foto sul settimanale Chi: i paparazzi li hanno beccati in giro per Milano e sotto casa di lei, immortalando il bacio che certifica la loro frequentazione.

PAOLA DI BENEDETTO E RKOMI, IL BACIO FINISCE SU CHI – L’ex “Madre Natura” di Ciao Darwin e il cantante sforna hit si sono conosciuti grazie ad amici comuni, qualche mese fa, e hanno incominciato ad interagire via social, dove commenti ed emoticon sospette non sono sfuggiti ai fan più attenti. Così, da settimane, aveva iniziato a circolare l’indiscrezione sulla loro frequentazione, diventata una certezza dopo due avvistamenti: il primo durante una serata al Just Cavalli, a Milano, il secondo a teatro. Nonostante ciò, i tentativi di depistaggio sono continuati fino a pochi giorni fa, anche durante il radio Zeta Future Hits Live: lei conduceva, lui era tra gli ospiti e subito dopo l’evento sono andati a cena al Tomà, il ristorante di Tommaso Paradiso. «Nonostante non fossero seduti accanto, i loro occhi si cercavano continuamente», svela ora Chi.

LA BATTUTA DI FEDEZ ALLA DI BENEDETTO – E ieri pomeriggio, poco prima della pubblicazione delle foto dei loro baci nella notte milanese, è andato in scena un divertente siparietto durante The Flight, la trasmissione radiofonica che Paola Di Benedetto co conduce su Rtl. Tra gli ospiti c’era anche Fedez, collega di RKomi in giuria a X Factor 2022, che ha stuzzicato così la conduttrice: «A X Factor sono tutti molto simpatici e carini. Rkomi mi è sembrato molto simpatico». «Dicono lo sia, in effetti. Dicono così, poi…», ha risposto prontamente la Di Benedetto. «Tu Paola lo hai mai conosciuto?», ha ribattuto provocatoriamente il rapper. E la speaker ha abbozzato, ironica: «Certo, lo abbiamo avuto qui mille volte ospite per interviste». Ora sulla loro storia non ci sono più dubbi.