È accusata di aver “danneggiato per sempre” l’abito che Marilyn Monroe indossò 60 anni fa per cantare “Happy Birthday Mr.President” a John Fitzgerald Kennedy, al Madison Square Garden di New York. Di chi stiamo parlando? Di Kim Kardashian, diva dei social (318 milioni solo su Instagram). La ricca imprenditrice e modella californiana, infatti, ha indossato lo stesso celebre vestito di Marilyn in occasione del Met Gala 2022 dello scorso 2 maggio a New York. Adesso che l’abito è in esposizione al Museo Ripley’s Believe or Not! di Orlando (Florida), è scoppiata la polemica, riportata tra gli altri anche dall’account Instagram di Diet Prada (3.1 milioni follower). In un post di ieri 14 giugno, la pagina ha messo sotto accusa la diva americana: “Nelle foto dell’abito pubblicate dal collezionista Scott Fortner di Marilyn Monroe Collection – si legge nella didascalia -, l’abito mostra strappi lungo la chiusura posteriore e mancano persino cristalli e paillettes, alcuni dei quali rimasti appesi ad un filo”.

Parole che pesano, specialmente se si pensa che già la notizia del Met Gala aveva alzato un polverone. Sì perché Kardashian aveva dovuto perdere diversi chili per poterlo indossare; da qui le critiche. “Era proprio necessario tutto ciò?“, si è chiesto più di qualcuno sui social. Oppure: “Perché glielo hanno permesso? È un abito che ha fatto la storia”. “Sono stati degli irresponsabili”, ha invece dichiarato Fortner alla Press Association, anche se Kim Kardashian – ha riportato UsaToday – ha indossato l’abito per solo pochi minuti, in quanto si era vestita in un camerino adiacente al red carpet (e poi cambiata in una replica identica una volta salite le scale del museo). Che siano bastati quei “pochi minuti” a rovinare tutto? Al momento la 41enne di Los Angeles non ha commentato la vicenda.