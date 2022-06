“Si alla famiglia naturale, no alla lobby Lgbt, no alla ideologia gender…”, l’intervento di Giorgia Meloni al comizio di Vox, in Andalusia, prende in rassegna tutte le tematiche care alla destra radicale. A lei il pubblico spagnolo riserva un’accoglienza da grande leader: “No alla violenza islamista, no all’immigrazione, no alla finanza internazionale. Viva l’Europa dei patrioti”, dice Giorgia Meloni.