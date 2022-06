“Il comizio di Giorgia Meloni in Spagna? Questa povera donna dice un sacco di cazzate. È inadeguata alla vita moderna. Ma in che anno vive, da dove arriva? Se dice queste cose, certamente è pericolosa perché c’è gente che la segue e le crede. Ci sono fanatici e scalmanati dappertutto. Non è che è necessario convincere milioni di persone: basta qualche coglione e poi succedono cose gravi. Non avrà detto cose violente, ma la sua ideologia è quella“. È il commento pronunciato ai microfoni della Zanzara (Radio24) dal fotografo Oliviero Toscani sul discusso comizio tenuto da Giorgia Meloni in Andalusia per la candidata di Vox, partito di destra spagnola.

Alla domanda di Giuseppe Cruciani, che gli chiede se, a suo parere, Meloni è razzista, Toscani risponde convintamente: “Ah, sicuro. Anzi, lei è fascista. È chiaro che non parliamo di fascisti col fez, con gli stivali e con la camicia nera. Devi considerare il fascismo in rapporto al tempo in cui viviamo. La Meloni ha una mentalità fascista. Mi spiace, ma è così. Ma secondo voi quello che ha detto in Spagna è democratico? Che vuol dire che è per la famiglia tradizionale? Ma pensate di cosa stiamo parlando: di una che è contro i matrimoni gay. Ma in che anno siamo? Dove viviamo? E basta, allora. Lasciateli parlare, questi qua sono come quelli che dicono ‘”Eia Eia Alalà” o “Viva il duce””.

Durissima invettiva del fotografo anche contro i talk show incentrati sulla guerra in Ucraina: “È incredibile che viviamo in rapporto a quello che si dice in televisione con questi 4 coglioni che vediamo tutte le sere nei talk show. Io non li guardo neanche più. Basta. Ma adesso sono loro che comandano? Sallusti dica quel cazzo che vuole sul Cremlino. Non guardate Retequattro: che programmi di merda, è un disastro. Non guardate la Rai, non guardate più niente. Guardate i muri bianchi con le ombre“.

Finale endorsement di Toscani per l’ex calciatore Damiano Tommasi nel ballottaggio che si terrà a Verona, dove il candidato di centrodestra è Federico Sboarina di Fratelli d’Italia: “Voterò Tommasi, è un grande uomo. Sarebbe una fortuna avere a Verona un sindaco così. Non sa nulla di amministrazione di una città? Meglio, così non sa cosa vuol dire rubare come gli altri. Sboarina non va bene, ci vuole Tommasi: al ballottaggio porterò anche il mio cane per votarlo. Sboarina se ne vada a lavorare con la Meloni in Spagna e lascino vivere civilmente la gente civile“.