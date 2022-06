“Il comizio di Giorgia Meloni per Vox in Spagna? Penso tutto il male possibile, dai toni ai contenuti. Non c’è nulla che condivido, è esattamente l’opposto di quello che penso. Cosa vuol dire ‘no all’immigrazione’ in contrapposizione con il motto ‘sì al lavoro per i nostri cittadini’? Che discorso è?”. È il commento del segretario del Pd, Enrico Letta, intervenuto a “Dimartedì” (La7), a proposito delle parole della leader di Fratelli d’Italia nel comizio che ha tenuto in Andalusia a sostegno della candidata di Vox, il partito della destra spagnola.

Letta stigmatizza anche le parole di Giorgia Meloni sulla comunità Lgbt: “Siamo un Paese dove mancano i diritti per quella che lei chiama ‘lobby Lgbt’, visto che non esiste parità di diritti che non stiamo stati grado di inserire anche per l’opposizione del suo partito. Altro che lobby”.

Circa la sintonia sulla posizione in merito alla guerra in Ucraina, Letta spiega: “Non è che una cosa così clamorosa. Negli Usa i Democratici e i Repubblicani hanno la stessa posizione. In un grande Paese come l’Italia nei passaggi difficili e delicati, in cui si impegnano le alleanze internazionali e si mette in discussione anche la propria sicurezza, i grandi partiti di destra e di sinistra normalmente fanno l’interesse del Paese. Il fatto di avere una posizione bipartisan sulla guerra per me è positivo“.