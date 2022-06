Botta e risposta tra Elodie e Matteo Salvini alla vigilia del Roma Pride. La cantante romana, da sempre impegnata nella lotta per i diritti Lgbtq e per questo madrina dell’evento, ha già avuto in passato dei diverbi con il leader leghista, le cui posizioni sono diametralmente opposte sul tema delle battaglie civili. E così, quando nel corso della conferenza stampa di presentazione del Pride, le è stato chiesto di Salvini, lei ha replicato: “Non vorrei aprire il discorso Salvini, però quando leggo determinate cose, quando devo sentire determinate cose, mi sembra veramente assurdo. Certe cose non vorrei proprio sentirle perché stiamo parlando della base, della correttezza, di essere un essere umano corretto”.

E ancora, “credo che attraverso la mia musica e il linguaggio già si intuisca la mia libertà di fondo – ha proseguito Elodie – ma cerco di esprimermi anche al di fuori delle canzoni per far capire chi sono e quello che penso”. Neanche a dirlo, non si è fatta attendere la replica di Salvini che – via social – ha rilanciato: “Sempre #colpadisalvini. A Elodie, madrina del Gay pride di Roma e brava cantante, auguro ogni bene nel lavoro e nella vita, e alle sue parole poco carine rispondo con un sorriso”.