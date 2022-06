Francesco Chiofalo torna a far preoccupare i suoi fan attraverso alcune storie caricate sul suo profilo Instagram. L’ex tentatore e pupo dell’ultima edizione de “La Pupa e il secchione show” ha spiegato ai suoi follower di essersi sottoposto il 9 giugno ad un nuovo intervento al viso. “Ho dovuto rimuovere una massa pericolosa e sconosciuta che avevo nei condotti nasali”, racconta l’influencer attualmente legato sentimentalmente a Drusilla Gucci. E aggiunge: “Purtroppo non ho una bella cera, l’intervento fortunatamente è andato bene. Non è servito l’intervento alla testa: mi hanno fatto uscire la massa dal naso, sono stato davvero fortunato”.

Francesco infatti nel 2019 si era sottoposto ad un delicato intervento durato oltre 7 ore per asportare una massa alla testa, poi rivelatasi un tumore al cervello. Visti i pregressi Chiofalo nelle storie instagram è visibilmente preoccupato: “Sono in attesa dell’esame istologico per capire cos’è questa massa. Spero ci siano buone notizie per me”. I numerosi follower su instagram hanno deciso di chiedere a Francesco Chiofalo per quale motivo lasciasse naso e volto sporchi di sangue senza pulire nulla. La risposta non si è fatta attendere: “Se provo a pulire il naso ecco che cola subito il sangue. La ferita è aperta e deve cicatrizzarsi da sola. Per questo motivo devo far passare più aria possibile e non posso utilizzare bende”. La compagna Drusilla Gucci è sempre al fianco di Francesco, a maggior ragione in un momento fisicamente e psicologicamente difficile per lui: “Ho l’umore a terra: rivedermi vestito in questo modo pronto ad affrontare una nuova operazione, alla mia età tra l’altro, mi fa sentire sfortunato. Vorrei fare altro ma questa è la sfida che devo accettare e vincere”. Forza Francesco!

Articolo di Luca Guarneri