Adesso è ufficiale: tra Pietro Castellitto (30 anni) e Matilda De Angelis (26 anni) è amore. La conferma è arrivata dai diretti interessati, che si sono lasciati andare ad un bacio appassionato di fronte ai paparazzi di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini che pubblica gli scatti in esclusiva. I due sono stati sorpresi mano nella mano nella Capitale, in una tranquilla domenica di primavera. Prima una visita a casa dei genitori di lui, poi un pranzo all’aperto e infine hanno concluso il pomeriggio a casa di lei, in zona Monteverde. L’amore sarebbe scoppiato sull’ultimo set dove hanno lavorato insieme, quello del film Netflix “Rapiniamo il duce“, con Isabella Ferrari, Filippo Timi e Maccio Capatonda.

L’attrice bolognese, prima di Castellitto, ha avuto una storia con il rapper William Mezzanotte (in arte Nayt) e prima ancora con Andrea Arcangeli, attore classe 1993. Castellitto, invece, ha avuto una relazione con l’attrice 35enne Virginie Marsan, figlia di Lisa Melidoni (la vedova di Carlo Vanzina). Pietro, figlio dell’attore Sergio Castellitto e della scrittrice Margaret Mazzantini, ha una promettente carriera alle spalle: 7 film per il cinema, una miniserie TV – “Speravo de morì prima” – e un film – “I Predatori” – dove ha curato regia, soggetto e sceneggiatura. Lei, invece, da “Veloce come il vento” di Matteo Rovere, non si è più fermata. Musica, cinema, videoclip, tv e co-conduzione al Festival di Sanremo 2021. E pensare che, quando aveva chiuso la relazione con Nayt, Matilda aveva detto che sognava di avere un fidanzato che non facesse il suo stesso lavoro: “Magari un panettiere”, aveva dichiarato. Per poi puntualizzare: “Ma l’amore è imprevedibile“. E infatti è andata proprio così.