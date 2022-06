Pare incredibile ma è tutto vero signori. Potete vederlo voi stessi sotto al post pubblicato su Instagram da Vanessa Incontrada. Una pioggia di critiche. Cosa fa l’attrice e conduttrice? Corre. Uno dice, quale sarà mai il problema? Una donna che si tiene in forma, che è esempio di come ciò che conta non siano taglie e altre variazioni sul tema ma l’equilibrio: lo sport, un’alimentazione sana ma non privativa, un accettarsi con le forme che cambiano e diventano ancora più belle. Invece no, Incontrada, stando alle geniali menti dei commentatori del web, non può correre: “Anche tu come tutte”, “Non dimagrire”, “Vanessa, anche tu? Fotografata mentre corri!?!? Mi crolla un mito”, “Ma come vanessa dimagrisci? Che delusione… Ma non fai parte di tutte quelle che si amano così?” e via. Ma non è tutto. Perché ci sono pure quelli che ‘avrebbe dovuto farlo prima’: “Sicuramente fa benissimo a tenersi in forma sport è salute anzi ci ha perso tempo però cacchio ha fatto una battaglia mediatica sulla libertà di essere quello e come si vuole sulla bellezza interiore contro bodyshaming che non voleva dimagrire e si accettava così e ora che fa? Dieta e allenamento? Buon per lei l avesse prima si sarebbe risparmiata insulti polemiche e guadagnato in salute sotto ogni punto di vista”, “Foto vecchia, si sarà stancata delle critiche”, e varianti sul tema. Infine, quelli che “finalmente è dimagrita”, che non riportiamo nemmeno. Ieri Papa Francesco (proprio lui, il Pontefice, il Santo Padre) si è espresso sulla corsa al mito dell’eterna giovinezza. Vi pare che abbia trattato un tema superficiale? Guardate a che punto è l’attenzione verso il corpo e i commenti che ne conseguono, e probabilmente vi verrà da restare in apnea, altro che superficie. In apnea, per non vedere storture percettive come queste.

