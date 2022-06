Johnny Depp potrebbe rinunciare agli otto milioni di dollari che gli deve Amber Heard. Sono stati i legali dell’attore ad intervenire allo storico programma tv statunitense, Good Morning America. Camille Vasquez e Benjamin Chew, artefici della vittoria di Depp in tribunale contro la sua ex moglie, hanno spiegato che la star de I Pirati dei Caraibi “potrebbe rinunciare agli 8 milioni di risarcimento della Heard”. Un gesto di generosità nemmeno tanto ostentato perché, sempre secondo gli avvocati dell’attore, a lui sembra essere bastata la vittoria morale in un processo seguito in diretta in tutto il mondo dove Depp aveva accusato di diffamazione la Heard dopo che lei aveva firmato un articolo pubblicato dal Washington Post dove aveva scritto di essere rimasta vittima di violenza domestica (senza aver mai citato il nome dell’ex marito).

“Johnny si sente come se gli fosse stato tolto il peso del mondo da sopra le spalle. Non sorrideva così da sei anni”, hanno aggiunto Vasquez e Chew. Secondo i due legali la Heard non ha fatto colpo sulla giuria “perché a differenza di Johnny, che ha parlato con sincerità anche dei suoi problemi con alcol e droga, non si è presa la responsabilità di nulla”. Insomma niente questione di soldi, ma solo di reputazione personale e pubblica. La cifra citata dagli avvocati di Depp è di otto milioni e non di 10 e mezzo, come sentenziato dai giurati nel verdetto del processo, perché gli stessi giurati hanno obbligato comunque Depp a pagare due milioni alla Heard per una frase falsa verso la ex moglie pronunciata dall’attore durante il dibattimento.