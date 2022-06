Decine di commenti di elogio per Lory Del Santo scritti da… Lory Del Santo. Esattamente. Neanche a dirlo, il popolo del web è letteralmente impazzito per la clamorosa gaffe. Facciamo un passo indietro. Lory è stata di recente eliminata dall’Isola dei Famosi, dopo aver perso al televoto flash contro Estefania Bernal. In seguito, sotto al suo profilo Instagram, sono apparsi diversi commenti: “Ciao Lori ti ho amato all’interno dell’Isola”, “Per come sei stata trattata, un miracolo che sei resistita 2 mesi e mezzo”, solo alcuni esempi. Per non parlare di un lungo commento molto piccato nei confronti dell’intero programma, senza risparmiare la conduttrice e gli opinionisti: “La tua femminilità, la tua dolcezza nell’essere donna ha fatto sì che io abbia potuto seguire questo indegno programma! Indegno per causa di una produzione incapace, per una conduzione di basso livello, per un opinionista non pervenuto come Savino, per un signor Vladimiro Guadagno irrispettoso e irriverente al cospetto di una grande professionista come te, sempre capace di sorrisi e buone maniere per renderti Regina ovunque tu vada“. La firma sotto a tutte queste parole è, appunto, quella di Lory Del Santo. È accaduto che la showgirl, o chi gestisce i suoi social media, volesse accreditare la sua partecipazione al reality con parole di stima senza, però, cambiare account? Lo staff di Lory, dopo che il caso è scoppiato sui social (anche il seguitissimo Trash Italiano ha pubblicato gli screen del ‘fattaccio’), ha rotto il silenzio e ha provato a dare una spiegazione. “In merito alla notizia uscita sui principali mezzi di comunicazione – si legge in un post pubblicato ieri 8 giugno -, intendiamo precisare che la signora Lory Del Santo, attualmente in Honduras, non è in possesso di uno smartphone. Si vuole precisare che i commenti effettuati dall’account della signora Del Santo sono stati pubblicati in buona fede dallo staff al solo scopo di documentare la riconoscenza dei fan che è stata dimostrata nei messaggi direct. Per motivi di privacy sono stati rimossi i nomi degli account Instagram. Per chiarezza e verità pubblichiamo qui di seguito gli screenshot originali dei follower. Lo staff”. Poi, qualche ora più tardi, un altro post di chiarimento: “Teniamo ancora a precisare che lo staff si è limitato a fare dei copia-incolla di alcuni dei tanti messaggi di apprezzamento che stanno giungendo a Lory in direct dando per scontato che si sarebbe capito che erano dei repost volutamente senza citare i nomi dei profili”. Infine la conclusione: “Sperando di aver fatto chiarezza a questo equivoco vi ringraziamo ancora per il tanto affetto che state dimostrando a Lory! Di seguito pubblichiamo ancora alcuni dei tanti messaggi direct arrivati e pubblicati in precedenza senza aver citato il profilo“. Tra questi anche quello contro la produzione del programma di Canale 5, contro Ilary Blasi, Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lory Del Santo (@lorydelsantoofficial)