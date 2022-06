Un’opera di Jeff Koons all’asta per sostenere le cure dei combattenti e civili ucraini feriti. Ad annunciare la propria decisione è stato l’oligarca ucraino Victor Pinchuk, fondatore di EastOne Group LLC, società internazionale di investimento, e proprietario di quattro canali tv. Non un’opera qualunque, bensì la celebre Balloon Monkey (Magenta) che il 28 giugno sarà battuta all’asta da Christie’s, a Londra, con un prezzo di chiusura stimato tra i 6 e i 10 milioni di sterline (7-11 milioni di euro).

Ma non è tanto la decisione di privarsi di un pezzo unico e di così alto valore a colpire, bensì il fatto che il ricavato sarà utilizzato per assistere soldati e civili gravemente feriti dalla guerra che necessitano urgentemente di protesi, cure mediche e riabilitazione. Pinchuk, che è stato anche membro del Parlamento ucraino dal 1998 al 2006 tra le fila del Labour Ukraine, ha deciso di dare così il suo sostegno a chi sta difendendo il suo Paese dall’invasione russa ordinata da Vladimir Putin. “Ogni compagno civile ucraino ucciso o ferito dai bombardamenti, dalle sparatorie e dalla violenza sistematica russa è una ferita nelle nostre anime – ha commentato l’imprenditore – Con il ricavato dell’asta possiamo contribuire a salvare vite umane. Possiamo contribuire a rendere di nuovo integre le vite distrutte dalla guerra. Decine, forse centinaia di vite, ognuna delle quali ha un valore oltre le parole. Balloon Monkey (Magenta) di Jeff Koons è una celebrazione della vita. Mettiamo la vita e la speranza contro la morte e la sofferenza. Nell’arte e nell’azione”.

Rappresentando l’innocenza e la gioia dell’infanzia sia per i bambini che per gli adulti, Balloon Monkey (Magenta), spiega un comunicato di Christie’s, “si erge come un simbolo monumentale di speranza e solidarietà con quegli uomini, donne e bambini che vivono nell’Ucraina dilaniata dalla guerra e che hanno subito una terribile perdita. Il pezzo più grande della celebre serie di palloncini dell’artista si erge come uno scintillante simbolo di solidarietà e un faro di speranza“. La scultura sarà battuta durante la 20th/21st Century: London Evening Sale e nei giorni precedenti sarà esposta in St James’s Square, vicino al quartier generale di Christie’s a Londra. Già nel 2008 era stata installata in modo simile nello stesso luogo e aveva stabilito un record all’epoca per Jeff Koons, realizzando 25,7 milioni di dollari. Nel novembre 2014 Balloon Monkey (Orange), della stessa serie del lotto in arrivo all’asta, ha raggiunto un prezzo di 25,9 milioni di dollari. Balloon Monkey (Magenta) è una delle cinque versioni uniche realizzate dall’artista (rosso, magenta, blu, giallo, arancione).

Sulla decisione dell’oligarca è intervenuto anche Jeff Koons in persona: “Victor e Olena Pinchuk hanno lavorato instancabilmente per l’Ucraina, quindi è un sincero privilegio avere la mia opera all’asta da Christie’s per sostenere i loro sforzi straordinari. Il vero valore dell’arte è essere al servizio dell’umanità e non potrebbe esserci una vocazione più alta in questo momento che sostenere il popolo ucraino. Balloon Monkey (Magenta) simboleggia opportunamente speranza, affermazione e trascendenza, e posso solo sperare che la donazione della mia opera d’arte da parte di Victor e Olena Pinchuk possa aiutare ad attirare l’attenzione sulla necessità di aiuto e sostegno per la gente di questo Paese, ora di più che mai”.

Nella foto: Jeff Koons