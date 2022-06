Johnny Depp ha le tasche bucate. Secondo quanto riporta il sito luxurylaunches.com, l’attore fresco vincitore del processo, che ha visto la sua ex moglie, Amber Heard, colpevole di diffamazione per mezzo stampa, non gode di grande liquidità finanziaria, anzi. Nonostante i 15 milioni di dollari che Heard dovrà pagare all’ex marito dopo il verdetto del tribunale, Depp ha effettuato da tempo spese pazze di ogni genere dilapidando una grande fetta del patrimonio acquisito dopo quasi tre decenni di redditizie produzioni hollywoodiane. “Johnny Depp è stato uno degli attori più pagati al mondo. Il suo patrimonio netto complessivo potrebbe essere stato di 650 milioni di dollari a un certo punto, secondo il suo ex business manager. Adesso? Si stima che circa 150 milioni di dollari”, scrive il sito statunitense. “La star de I Pirati dei Caraibi è nota per spendere arbitrariamente in qualsiasi cosa, dai regali stravaganti per Amber Heard a intere città in Francia. Depp ha tentato di difendere le sue spese in passato, dicendo al Wall Street Journal nel 2017: “Sono i miei soldi. Se voglio comprare 15.000 batuffoli di cotone al giorno, è la mia cosa”.

Secondo il Telegraph Depp ha guadagnato 68 milioni di dollari solo per aver interpretato il Cappellaio Matto in Alice nel paese delle meraviglie. La saga dei Pirati in cui interpreta Jack Sparrow invece gli ha fornito poco più di 300 milioni di dollari. Sempre secondo il Telegraph quando Depp esordì in 21 jump street era un attore da 45mila dollari a episodio, poi è passato a un cachet medio di 20 milioni in breve tempo, infine, nell’ultimo capitolo di Animali Fantastici nel 2020 per una sola scena ha messo in banca 16 milioni di dollari. Depp ha accusato i dirigenti di The Management Group (TMG) di essere stati negligenti nel gestire il suo patrimonio finanziario accumulato negli anni. TMG ha controquerelato Depp che a sua volta si è accordato per mettere fine alla disputa giudiziaria pagando a TMG una cifra mai rivelata. TMG però nella propria controquerela aveva accusato Depp di aver dilapidato i suoi soldi arrivando a spendere, tra il 1999 e il 2016 due milioni di dollari al mese per le spese più strambe ed esose. Tra queste si parla di yacht, dipinti di valore, e addirittura 5 milioni di dollari per l’acquisto di tre isole alle Bahamas. A tutto questo va aggiunto, e sono cifre rese pubbliche dai tribunali, i 7 milioni di dollari per l’accordo di divorzio totalmente condiviso con la Heard (cifra che la ex moglie si è impegnata a donare in beneficienza) e nel 2020 le spese legali di 840.000 dollari nel processo perso contro il The Sun che Depp aveva accusato di averlo diffamato.