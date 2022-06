“Questo video l’ho registrato subito dopo un attacco di panico che ho avuto alle 4 di notte. Posso dire che è un’esperienza terribile, ma volevo mostrarlo per dire a tutti quelli che soffrono di questa cosa che bisogna parlarne e farsi aiutare. Si tratta di un disturbo e non c’è vergogna alcuna“. A dirlo è Lorenzo Fragola che ha voluto mostrarsi in questo video registrato e pubblicato sui social subito dopo un attacco di panico avuto nel cuore della notte. Da qualche tempo il cantante sta affrontando un periodo difficile, a causa di un lutto e di una malattia, e per questo ora ha deciso di lanciare un messaggio forte ai suoi followers sull’importanza di prendersi cura della propria salute mentale, senza vergognarsi di parlarne.