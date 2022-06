Addio al bassista e cofondatore dei Bon Jovi. Alexander “Alec” John Such è morto. Aveva 70 anni. È stato il leader della storica rock band, Jon Bon Jovi, ad annunciare la scomparsa sui suoi profili social con un video “in memoriam” dove si alternano spezzoni della carriera di Alec con i suoi ex compagni. Such aveva infatti abbandonato il ruolo di bassista della band fin dal 1994. Ufficialmente non era mai stato sostituito, ma il retroscena di quello storico allontanamento è sempre stato legato al fatto che il resto della band non era soddisfatto delle sue performance live al basso. Richie Sambora, storico chitarrista dei Bon Jovi fino al 2014, affermò che Alec “era stanco” e che nei concerti dei Bon Jovi “devi stare al passo”. Ancora oggi non è stata fornita una risposta ufficiale sul fine rapporto tra Such e la band, cioè se il fatto sia legato alle prestazioni scadenti o se lui ne sia andato per altri motivi. Lo stesso Such non ha mai dato conferme o smentite a riguardo. Jon Bon Jovi una volta ha detto, riferendosi al caso Such: “Ciò che succede in famiglia, rimane in famiglia”. Such è stato tra i fondatori dei Bon Jovi nel 1983 dopo aver suonato con gli Yonkers. Jon Bon Jovi ha scritto sempre sui social ricordando l’ex collega: “Siamo affranti nell’apprendere la notizia della morte del nostro caro amico Alec. Come membro fondatore dei Bon Jovi, è stato parte integrante della formazione della band. A essere onesti, abbiamo trovato la nostra strada l’uno per l’altro attraverso di lui. Era un amico d’infanzia di Tico Torres e ha portato Richie Sambora a vederci esibire. Alec è sempre stato selvaggio e pieno di vita. Ora questi ricordi speciali mi portano un sorriso sul viso e una lacrima agli occhi. Ci mancherà moltissimo”.