Che tra Elon Musk e Jeff Bezos i rapporti non sia idilliaci è cosa nota. Diatribe tra multimilionari, con tanto di frecciate al vetriolo via Twitter, con mister Tesla scatenato contro il signor Amazon – 218,1 miliardi di patrimonio stimato contro 132,8 miliardi – per via dei progetti in corso nell’ambito dell’esplorazione spaziale. A un utente che gli chiedeva se “in generale Bezos è una brava persona”, l’imprevedibile Ceo di Tesla ha dato una risposta spiazzante: “Sta bene, suppongo. Sembra che ultimamente stia passando molto tempo nella vasca idromassaggio. Se vuole arrivare in orbita, è meglio che faccia meno feste e lavori di più”. Il riferimento è probabilmente al gap che si è accumulato negli ultimi tempi tra la SpaceX di Musk e la Blue Origin di Bezos.

Quest’ultima ha concluso pochi giorni fa il suo quinto volo suborbitale con un razzo che ospitava sei turisti spaziali: il lancio è terminato con un altro successo ma c’è chi dice che il patron di Amazon non sia pienamente soddisfatto dei risultati ottenuti fino ad ora e voglia soprattutto colmare la distanza accumulata con il “rivale”. Il quale lo ha sbeffeggiato via social, alludendo probabilmente ad alcuni scatti condivisi su Instagram dalla compagna di Bezos, Lauren Sanchez, in cui l’imprenditore appare in momenti di vita privata e sfoggia look decisamente stravaganti. A questi dettagli secondari, se ne somma un altro decisamente più pesante, sia da un punto di vista di investimenti che di prospettive economiche. In ballo c’era infatti il ricorso presentato dal fondatore di Amazon e di Blue Origin contro la decisione della Nasa di affidare a SpaceX la costruzione di un sistema di atterraggio sulla Luna del valore di 2,9 miliardi di dollari: Bezos e un’altra società hanno attivato le vie legali e protestato più volte ma il ricorso è stato respinto. E Musk evidentemente ancora “gongola” e continua a stuzzicare il rivale. Che già nei mesi scorsi aveva preso di mira: nell’ottobre del 2021 gli aveva risposto, sempre via Twitter, postando l’emoji di una medaglia d’argento dopo avergli strappato lo scettro di uomo più ricco del pianeta, prima ancora aveva tuonato contro il “monopolio” di Amazon. Insomma, gli sfottò tra i duellanti milionari sono ormai un format.