È stato un ritorno di fiamma clamoroso, quello tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Un nuovo fidanzamento vent’anni dopo il primo. Con una promessa di matrimonio che conterrebbe l’impegno a far l’amore almeno quattro volte alla settimana. Così J. Lo si è commossa, quando domenica ha ricevuto il Generation Award nell’ultima edizione dell’Mtv Movie & Tv Awards. E si è rivolta a lui, rimasto a casa, mentre lei veniva incoronata in California. Annunciando un festeggiamento sobrio, tra le mura domestiche, davanti a una tavola imbandita: “Ciao Ben e tutti quanti a casa, ciao! Aspettatemi per cena, sarò lì per le 7”.

I need allllll eyes on @JLo at the #MTVAwards!!! NOW… stay tuned for more from your Generation Award Honoree tonight at the @MTVAwards. ???? pic.twitter.com/c8abBI4Uua — MTV (@MTV) June 6, 2022

Nel corso della cerimonia la cantante e attrice, che ha 52 anni, è apparsa in splendida forma. Non solo per il trucco, molto sensuale e misterioso, ma soprattutto per un abito in pelle con spacco e una vistosissima scollatura. Jennifer si è lanciata in una serie di riflessioni sui ruoli che ha portato sul grande schermo. Ha concluso così: “Non sono nessuna delle donne che ho interpretato, ma c’è una parte di ciò che è profondamente vero dentro di me in ciascuno di quei personaggi”, ha detto.

Da qui, una serie di ringraziamenti. A tutti i protagonisti della sua vita. Non solo quelle che hanno lasciato i ricordi e le sensazioni migliori. Ha detto: “Voglio ringraziare le persone che mi hanno dato gioia e quelle che mi hanno spezzato il cuore. Quelle che erano sincere e quelle che mi hanno mentito. Voglio ringraziare il vero amore e voglio ringraziare il modo in cui ho mentito a me stessa perché è così che ho capito che dovevo crescere”. Anche le esperienze più dure e spiacevoli l’hanno aiutata a crescere e a maturare: “Voglio ringraziare la delusione e il fallimento per avermi insegnato ad essere forte”.

Poi il messaggio ai figli, i gemelli di 14 anni Max ed Emme. Sono una parte fondamentale della sua esistenza. Sono nati dalla relazione con il cantante Marc Anthony il 22 febbraio 2008. Come i genitori, hanno la passione per la musica: Emme ha cantato varie volte con la mamma in pubblico. In particolare, ha fatto impazzire tutti sul palco del Super Bowl nel febbraio 2020. Quando J. Lo ha ricevuto il premio in California, non sono mancate le lacrime. In questo caso di gioia. Perché il ritrovato rapporto con Ben l’ha fatta rinascere. L’ha voluto sottolineare anche con gli abiti. Sì: l’ultima apparizione era stata a bordo piscina, con il primo bikini della bella stagione. Per il premio ha indossato un completo nero firmato Monot. Un modello da dark lady. Una gonna lunga e aderente con tagli sui fianchi, un bustier gilet di pelle. Un capo valorizzato da una scollatura profondissima che espone il décolleté, con una zip davanti e più corto sulla schiena.

Incassato il premio, una Jennifer rinata ed entusiasta dopo il fidanzamento bis è attesa da una serie di impegni professionali. Tre progetti concentrati nel 2023 che la vedono attrice e produttrice esecutiva: Atlas, Shotgun Wedding e The Godmother. Ma prima è in programma un appuntamento tutto italiano. È il concerto organizzato da LuisaViaRoma per raccogliere fondi a favore dell’Unicef che si terrà il 30 luglio nella Certosa di San Giacomo a Capri. Nel corso della manifestazione verrà proiettato un documentario che il brand ha realizzato insieme a Unicef in Giordania e ci sarà poi un collegamento con l’Ucraina, devastata dall’invasione russa. I media raccontano come le camere d’albergo per il week end hanno raggiunto la tariffa di 18 mila euro, ma stanno comunque andando a ruba.