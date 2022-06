È stato estratto il vincitore del superpremio annuale della Lotteria degli scontrini: 5 milioni di euro per l’acquirente, un milione per l’esercente. Al fortunato, che forse non si ricorderà neanche più di quell’acquisto fatto il 15 ottobre 2021, è bastato uno scontrino da poco più di 100 euro, per l’esattezza 104,57, per aggiudicarselo. L’emissione della ricevuta (identificativo 0923-0021 53SNS302850 20050008) è avvenuta a Novara, come riporta l’agenzia di giochi e scommesse Agipronews.

Avviata a marzo dello scorso anno con l’obiettivo di incentivare l’uso dei pagamenti elettronici, la lotteria degli scontrini è gratuita: ogni settimana vengono estratti 15 premi da 25mila euro per gli acquirenti e 15 premi da 5mila euro per gli esercenti. Sono poi previste estrazioni mensili, con 10 premi da 100mila euro per gli acquirenti e 10 premi da 20mila euro per gli esercenti. A oggi il meccanismo di verifica della vincita avviene a posteriori, il giorno dell’estrazione (la prossima è prevista il 9 giugno), ma si sta pensando a una strada per rendere istantanea l’estrazione. L’idea è quella di avere un Qr code per verificare subito l’eventuale vincita: l’aggiornamento dovrebbe essere inserito in un decreto sulle semplificazioni fiscali su cui sta lavorando il governo. Il provvedimento potrebbe essere presentato in consiglio dei ministri mercoledì prossimo o, se sarà necessario più tempo per redigerlo, martedì 14 giugno.

Per partecipare alla lotteria degli scontri è sufficiente essere maggiorenne e residente in Italia e mostrare all’esercente il codice lotteria, da richiedere sul portale dedicato, al momento del pagamento cashless. Per ogni scontrino elettronico vengono distribuiti dei biglietti virtuali, uno per ogni euro speso. Per riscuotere, invece, bisogna aspettare la comunicazione della vincita da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli: la comunicazione avviene tramite Pec o raccomandata a/r.