Il treno Frecciarossa 9311 in funzione sulla linea Torino-Napoli è rimasto coinvolto in un incidente all’interno della galleria Serenissima, a Roma, nei pressi della stazione Prenestina. La Polizia ferroviaria, intervenuta sul luogo, ha comunicato che i 230 passeggeri a bordo sono stati messi in sicurezza. Non risultano feriti. Oltre alla Polfer, sul posto sono intervenuti diversi uomini dei Vigili del fuoco “anche con squadre Usar”, le squadre speciali di ricerca e soccorso in contesti urbani. Sono intervenuti anche i tecnici di Rete ferroviaria italiana (Rfi), l’azienda pubblica che gestisce le infrastrutture ferroviarie, nonché la polizia scientifica e il pubblico ministero di turno della Procura di Roma, che ha effettuato un sopralluogo in galleria. La linea Alta velocità Roma-Napoli e la linea Roma-Pescara rimangono interrotte: per i prossimi giorni, comunica Trenitalia, i treni Alta velocità saranno instradati sui percorsi alternativi via Cassino e Formia. Potranno subire “variazioni, cancellazioni e limitazioni di percorso” i treni regionali delle relazioni Roma-Napoli via Formia, Roma-Sulmona-Pescara, Roma-Nettuno, Roma-Frascati/Albano/Velletri.

Stando agli accertamenti svolti finora, il locomotore di coda è uscito dai binari senza ribaltarsi e ha impattato con l’ingresso della galleria. Rfi in una nota comunica che le cause sono “ancora da accertare“. A quanto riferisce dall’ispettore antincendio dei Vigili del fuoco Pasquale Labate, impegnato nei soccorsi, “il treno è entrato in galleria senza problemi. Poi, per motivi che andranno accertati, c’è stato probabilmente un ondeggiamento anomalo e il locomotore di coda è andato a sbattere contro l’ingresso della galleria della Serenissima”. Sui binari sono presenti diversi detriti provocati dall’urto. “Abbiamo avuto paura, tutto è successo dopo essere ripartiti da Termini. Il treno ha avuto dei colpi di freno e poi fumo in carrozza. È saltata la luce e anche l’aria condizionata”, è il racconto all’Ansa di Simonetta, una dei passeggeri del treno. “Siamo rimasti al buio per minuti – aggiunge un altro passeggero – poi sono arrivati i vigili del fuoco che ci hanno fatto scendere. Abbiamo camminato in galleria per oltre un chilometro“. Un’altra testimonianza di una turista: “Quando abbiamo visto il fumo pensavamo a qualcosa di molto grave. All’inizio non si era capita l’entità dell’incidente, ho pensato al peggio. Sono diretta a Sorrento per una vacanza e sinceramente non avrei pensato di vivere una cosa del genere. Per fortuna, alla fine, nessuno si è fatto male”.

I passeggeri sono stati portati alla stazione Togliatti, a poca distanza da Prenestina, e da lì a Termini con mezzi sostitutivi messi a disposizione da Trenitalia. Personale della Croce Rossa ha distribuito acqua e fornito assistenza ai passeggeri più anziani. Al momento dell’incidente il convoglio, partito da Torino alle 8.50, viaggiava a velocità non sostenuta dopo essere ripartito da Termini alle 13.59. Sarebbe dovuto arrivare a Napoli alle 15.03. La circolazione, riferisce Trenitalia, non è sospesa ma i rallentamenti sono fortissimi: al momento già 31 treni dell’Alta velocità sono stati deviati sui percorsi convenzionali (22 sulla Roma-Cassino, nove sulla Roma-Formia). Affollatissima la stazione Centrale di Napoli, con centinaia di persone in attesa, molte sedute sulle valigie in un clima afoso. I display segnalano ritardi da un minimo di 75 a un massimo di 140 minuti. I tempi di ripristino dell’infrastruttura – precisano in una nota le Ferrovie dello Stato – saranno comunicati dopo che i tecnici di Rfi avranno completato la ricognizione della linea e il binario sarà liberato dal treno.