È stato provvidenziale l’intervento di un equipaggio della polizia di Stato di Modena che ha salvato la vita a una donna che si trovava in viaggio in autostrada. Ferma all’area di servizio Secchia in provincia di Modena, la donna, a bordo dell’auto con la famiglia, rischiava di rimanere soffocata a causa di un boccone che le aveva occluso le vie respiratorie. Il fatto è avvenuto qualche giorno fa, ma è stato reso noto oggi.

Dopo essere uscita dall’auto con l’aiuto del figlio, la donna si è accasciata a terra, cianotica e priva di sensi, con enormi difficoltà respiratorio: l’equipaggio è intervenuto, richiamato dalle richieste di aiuto dei familiari e dei presenti, agendo prima con un martelletto d’emergenza, liberandola dalle cinture, e poi praticando le manovre salvavita. Così i poliziotti sono riusciti a liberare le vie respiratorie della donna che, dopo alcuni minuti di apprensione, ha ripreso a respirare regolarmente.