Aggredita con violenza e rapinata mentre tornava a casa dopo una visita medica. È quanto successo nella sera di martedì 31 maggio a Karen Kokeshi, all’anagrafe Karen Rebecca Casiraghi, influencer, youtuber e scrittrice di 27 anni che i gossip indicano come la fidanzata di Fabio Rovazzi. È stata lei stessa a raccontare su Instagram quanto accaduto ieri sera a Milano, in pieno centro, mentre camminava tenendo in mano il cellulare per guardare la strada sul navigatore. “Venti minuti fa, mentre tornavo a casa dopo una visita medica, due uomini mi hanno aggredito“, ha esordito nelle stories pubblicando anche una foto delle ferite.

“Quei due uomini mi hanno lanciato sul marciapiede e strappato il telefono dalle mani (lo stavo usando per orientarmi). Ero terrorizzata. Quando sono saliti in macchina non ho guardato la targa, mi stavano fissando e avevo paura che lo notassero e scendessero nuovamente, stavolta magari per farmi del male. Non mi era mai capitata una cosa simile, sto ancora tremando“, ha spiegato Karen Kokeshi mostrando i lividi e le escoriazioni alle gambe. Si tratta del secondo episodio – di cui si ha notizia – di aggressione e rapina avvenuto nel centro di Milano nel giro di pochi giorni: già Francesca Mattiucci, 29enne responsabile di un negozio di corso Buenos Aires, aveva denunciato di esser stata vittima di malviventi.