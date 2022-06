Gli stemmi militari sul giubbotto di Tom Cruise in Top Gun: Maverick fanno discutere i giornali di Taiwan. Ancora nessun intrigo internazionale, ma tanto tam tam social e un pretestuoso riferimento a fantomatiche proteste cinesi. Proviamo a riavvolgere il nastro, anzi il DCP. Nel primissimo trailer del sequel dello storico franchise hollywoodiano datato 2019 al minuto 1 e 16 vediamo Cruise che torna in servizio e di spalle all’armadietto indossa il suo iconico giubbotto di pelle con stemmi militari. Sulla schiena in alto, tra le scapole, c’è uno stemma ampio composto da quattro simboli, due dei quali, quelli nella fila sotto, raffigurano strane forme che sembrano inventate alla bisogna. Infatti, come possiamo verificare da questo spot pubblicitario del giubbotto di pelle indossato da Pet/Tom nel sequel vediamo che la fila sotto dei quattro simboli mostra in originale la bandiera del Giappone a sinistra e quella di Taiwan a destra.

Una toppa stampata in realtà per commemorare il turno di servizio del padre del protagonista del film sulla USS Galveston con la 7a flotta dal 1963 al 1964, quando la portaerei effettuò missioni al largo di Giappone e Taiwan. Stemma che possiamo vedere anche nel film dell’86 quando Cruise di spalle bacia Kelly McGillis. A questo punto è stato il Taiwannews.com a sottolineare che mentre nel 2019 gli stemmi erano stati tolti per fare un piacere al governo di Pechino e poter uscire più comodamente nell’immenso mercato cinese, ora sono stati rimessi. Come riporta il Guardian infatti Top Gun: Maverick, ad oggi, non ha uscita ufficiale in Cina, dove si proiettano pochissimi film stranieri all’anno, e solo dopo una capillare censura: “Il gigante tecnologico cinese Tencent era inizialmente destinato a sostenere il film da 170 milioni di dollari, ma si è ritirato per le preoccupazioni che sostenere un film che celebrava l’esercito americano potesse far arrabbiare Pechino”.

Le due bandiere del giubbotto originale rimangono quindi nel taglio finale in postproduzione per le proiezioni a Taiwan, tanto che come riportato da un notiziario tv locale della rete Setn “il pubblico a una proiezione anticipata ha applaudito alla vista della giacca. L’inclusione delle bandiere ha lasciato molti spettatori taiwanesi commossi, sorpresi e felici”. Top Gun: Maverick è uscito a Taiwan il 25 maggio ed ha incassato quasi 3 milioni di dollari. Ad oggi non si registra alcuna ufficiale presa di posizione del governo cinese in merito alla faccenda.